Bernstein belässt Continental AG auf 'Outperform' - Ziel 240 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental auf "Outperform" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen.Nach Delphi und Autoliv scheine eine Aufspaltung von Autozulieferern in diesem Jahr in Mode zu kommen, schrieb Analyst Max Warburton in einer Studie vom Montag. Investoren sollten nun auch versuchen, das Conti-Management davon zu überzeugen, denn eine Aufspaltung würde den Wert steigern./ajx/ag Datum der Analyse: 18.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.