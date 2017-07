Bernstein belässt Bayer auf 'Outperform' - Ziel 128 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 128 Euro belassen.Im operativen Geschäft habe der Pharma- und Chemiekonzern nicht so gut abgeschnitten und sei weniger optimistisch für das Gesamtjahr 2017, schrieb Analyst Jeremy Redenius in einer Studie vom Donnerstag. Unerwartet positiv hätten sich aber die Kunststofftochter Covestro sowie der Bereich Tiergesundheit entwickelt./edh/zb Datum der Analyse: 27.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.