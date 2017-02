Bernstein belässt Bayer auf 'Outperform' - Ziel 120 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Bayer auf "Outperform" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen.Die im Zuge der Übernahme des US-Saatgutkonzerns Monsanto geplante Kapitalerhöhung könnte dramatisch niedriger ausfallen als erwartet, schrieb Analyst Jeremy Redenius in einer Studie vom Freitag. Eine solch positive Überraschung würde durch den Verkauf von Unternehmensteilen im Zuge kartellrechtlicher Überlegungen sowie durch eine Veräußerung der Beteiligung an Covestro gelingen./mis/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.