Bernstein belässt Apple auf 'Outperform' - Ziel 175 US-Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Apple auf "Outperform" mit einem Kursziel von 175 US-Dollar belassen.Google dürfte Apple im laufenden Jahr rund 3 Milliarden Dollar an Lizenzgebühren zahlen, um die bevorzugte Suchmaschine in der Apple-Software-Plattform iOS zu sein, schätzte Analyst Toni Sacconaghi laut einer Studie vom Montag. Dies unterstreiche die Stärke von iOS, könne dem iPhone-Hersteller aber auch gefährlich werden, wenn Google im Gefühl der eigenen Stärke die Zahlungen einstellen sollte./edh/he Datum der Analyse: 14.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.