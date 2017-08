Berenberg startet RIB Software mit 'Buy' - Ziel 17 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat RIB Software mit "Buy" und einem Kursziel von 17 Euro in die Bewertung aufgenommen.Er glaube weiter daran, dass RIB zu einem der weltweit führenden Bausoftware-Hersteller aufsteigen könne, sofern das Management die Problematik in puncto Umsatzabwicklung angehe und engere Beziehungen zu möglichen IT-Service-Partnern aufbaue, schrieb Analyst Gal Munda in einer Branchenstudie vom Mittwoch zu Software-Unternehmen und zum Thema Automatisierung./ajx/zb Datum der Analyse: 23.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.