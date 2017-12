Berenberg startet HelloFresh mit 'Buy' - Ziel 14 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat HelloFresh mit "Buy" und einem Kursziel von 14 Euro in die Bewertung aufgenommen.Der Kochenboxen-Anbieter sei der größte und einzig globale Player in dem gerade erst aufkeimenden Online-Markt für Kochpakte, schrieb Analyst Robert Berg in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen sei extrem gut aufgestellt, daraus Vorteile zu ziehen und stark zu wachsen./ck/zb Datum der Analyse: 12.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.