Berenberg senkt Zooplus auf 'Hold' - Ziel 150 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Zooplus nach der zuletzt guten Kursentwicklung von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 150 Euro belassen.Das verbleibende Potenzial bis zum Kursziel reiche nicht länger für ein Kaufvotum, schrieb Analystin Julia Scheufler in einer Studie vom Donnerstag. Der Online-Händler für Haustiefbedarf habe 2016 erfolgreich abgeschlossen, das Gewinnmargen-Potenzial sei aber begrenzt. So gebe es angesichts der Schwäche des britischen Pfund Unsicherheiten für das Geschäft in Großbritannien./mis/ag Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.