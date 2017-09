Berenberg senkt Ziel für Vossloh auf 53 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Vossloh":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Vossloh von 57 auf 53 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen.Der Eisenbahntechnikkonzern habe im ersten Halbjahr ein gemischtes Bild gezeigt, mit hochmargigen Projekten in China auf der einen und einer etwas zurückgefahrenen Aktivität in Europa auf der anderen Seite, schrieb Analyst Sebastian Kuenne in einer Studie vom Montag. Seine gekürzten Gewinnschätzungen gingen überwiegend auf Konsolidierungs- und Dekonsolidierungseffekte zurück. Die Kapitalerträge der Geschäfte von Vossloh seien niedrig, bemängelte der Experte./ajx/ag Datum der Analyse: 11.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.