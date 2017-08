Berenberg senkt Ziel für Qiagen auf 31 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Qiagen":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Qiagen aufgrund der Euro-Stärke von 33 auf 31 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen.Sein Kursziel in US-Dollar ließ Analyst Scott Bardo in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie unverändert bei 36 Dollar. Die Ergebnisse des zweiten Quartals hätten gezeigt, dass es beim Diagnostikspezialisten rund laufe. Die Profitabilität entwickle sich trotz kurzfristiger Belastungen in die richtige Richtung./ag/ajx Datum der Analyse: 17.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.