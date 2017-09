Berenberg senkt Ziel für Deutsche Telekom auf 15,80 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 17,40 auf 15,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen.Die Aktien des Unternehmens seien zuletzt wegen des schwachen Dollars, offener Fragen zum Breitbandausbau in Deutschland sowie der Nervosität, ob eine Fusion von T-Mobile-US und Sprint gelingen werde oder nicht unter Druck geraten, schrieb Analyst Usman Ghazi in einer Studie vom Montag. Weil die Umsätze aber langsam anziehen und sich die Marge in Europa deutlich verbessert, rät er, die Papiere dennoch zu halten./kro/mis Datum der Analyse: 25.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.