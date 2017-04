Berenberg senkt Ziel für Deutsche Euroshop auf 43 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche EuroShop":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Deutsche Euroshop von 45 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen.Analyst Kai Klose kürzte in einer Studie vom Mittwoch seine Annahmen zum weiteren Wachstum der flächenbereinigten Mieteinnahmen. Er verwies zur Begründung auf den vorpreschenden Online-Handel, der dem stationären Handel das Wachstum in den meisten Endmärkten der auf Einkaufszentren fokussierten Immobiliengesellschaft erschwere. Da auch zu seinem neuen Kursziel noch genug Aufwärtspotenzial bestehe, hält Klose aber an seinem Kaufvotum fest./tav/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.