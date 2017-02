Berenberg senkt Ziel für Astrazeneca auf 5450 Pence - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Astrazeneca nach der Vorlage der Jahreszahlen von 5500 auf 5450 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen.Angestammte Produkte des Pharmakonzerns wie das Asthmamittel Symbicort hätten sich schlechter als von ihm gedacht verkauft, so dass er seine kurzfristigen Umsatzprognosen gekürzt habe, schrieb Analyst Alistair Campbell in einer Studie vom Dienstag. Gleichwohl seien insgesamt klare Fortschritte erkennbar und das Unternehmen dürfte gut in das neue Jahr gestartet sein./la/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.