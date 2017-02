Berenberg senkt Wacker Chemie auf 'Hold' und Ziel auf 112 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Wacker Chemie":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Wacker Chemie von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 115 auf 112 Euro gesenkt.Das Chance/Risiko-Profil sei inzwischen nicht mehr so attraktiv, schrieb Analyst Andrew Heap in einer Studie vom Montag. Weitere deutliche Preisanhebungen für Polysilizium würden in naher Zukunft schwieriger./ajx/ag Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.