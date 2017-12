Berenberg hebt Ziel für Tele Columbus auf 10,50 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Tele Columbus":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Tele Columbus von 9,10 auf 10,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Tele Columbus sei im Vergleich zu den Wettbewerbern unterbewertet, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen sieht der Experte als interessanten Übernahmekandidaten. United Internet habe vor kurzem erst seinen Anteil auf etwa 29 Prozent ausgebaut und damit eine Sperrminorität. Das sei ein Zeichen, dass United Internet Tele Columbus entweder selbst übernehmen wolle oder sich für eine Konsolidierung der Branche in Stellung bringe./she/men Datum der Analyse: 11.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.