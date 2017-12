Berenberg hebt Ziel für Brenntag auf 53 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Brenntag nach Zahlen zum dritten Quartal von 49 auf 53 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen.Zuletzt habe sich das operative Geschäft verbessert, schrieb Analyst Josh Puddle in einer am Montag vorliegenden Studie. Überrascht habe ihn vor allem das starke Abschneiden des Chemikalienhändlers in Nordamerika./bek/das Datum der Analyse: 01.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.