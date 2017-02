Berenberg hebt Unicredit auf 'Buy' - Ziel 15 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Unicredit von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 12 auf 15 Euro angehoben.Bei der italienischen Bank sei es an der Zeit, die Vergangenheit zu den Akten zu legen, dies schrieb Analyst Eoin Mullany in einer Studie vom Donnerstag. Es gebe endlich eine Strategie, die dazu in der Lage sei, verborgene Werte freizusetzen. Er verwies auf eine größere Sicherheit auf der Kapitalseite und die wieder stärker in den Mittelpunkt rückenden Kosten und Risiken./tih/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.