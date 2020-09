Berenberg belässt Wacker Chemie auf 'Hold' - Ziel 74 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Wacker Chemie":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Wacker Chemie auf "Hold" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen.Dies schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Montag vorliegenden Studie nach der hauseigenen Konferenz für die Chemiebranche und Hersteller von Nahrungsmittelzusätzen. Es zeichne sich bisher insgesamt eine langsame Erholung vom Tiefpunkt im zweiten Quartal ab. Dabei drifteten die Endmärkte und die Absatzländer aber deutlich auseinander. In China gehe die Stabilisierung nach dem Corona-Dämpfer besonders rasant. Wacker habe ziemlich positive Signale gesendet mit sehr guter Nachfrage im Polymerbereich./ag/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2020 / 16:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.