Berenberg belässt Volkswagen-Vorzüge auf 'Sell' - Ziel 98 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für die Vorzugsaktien von Volkswagen vor dem Hintergrund der Automesse in Detroit auf "Sell" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen.Schwindende zyklische Risiken seien nun im Autosektor eingepreist, aber der Optimismus am Markt schieße doch etwas über das Ziel hinaus, schrieb Analyst Alexander Haissl in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Er blieb bei seiner negativen Haltung gegenüber dem Sektor./ajx/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.