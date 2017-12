Berenberg belässt VTG auf 'Buy' - Ziel 49 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "VTG":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für VTG nach einer Präsentation auf einer Fachkonferenz des Bankhauses auf "Buy" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen.Finanzvorstand Kai Kleeberg habe sich positiv geäußert und gezeigt, dass die Waggonauslastung in den kommenden Quartalen weiter zunehmen werde, schrieb Analyst Benjamin Pfannes-Varrow in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Papiere des Waggonvermieters hält der Experte weiterhin für unterbewertet./tih/bek Datum der Analyse: 06.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.