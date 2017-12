Berenberg belässt Stratec auf 'Hold' - Ziel 59 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "STRATEC Biomedical":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Stratec nach einer Investorenveranstaltung auf "Hold" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen.Der Laborausrüster sei ein sehr gut geführtes Unternehmen, das in einem hoch abgeschotteten Nischenmarkt operiere, schrieb Analyst Jakob Berry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem zeichne sich Stratec durch langfristig vorhersagbare Wachstumstreiber aus./edh/ag Datum der Analyse: 06.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.