Berenberg belässt Klöckner & Co auf 'Hold' - Ziel 11,50 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Klöckner & Co vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 11,50 Euro belassen.Seine Schätzungen für das operative Ergebnis und den Nettogewinn des Stahlhändlers lägen über den Konsensprognosen, schrieb Analyst Alessandro Abate in einer Studie vom Montag. Entscheidend sei nun, in welche Richtung sich die europäischen und US-amerikanischen Stahlpreise in nächster Zeit entwickelten./gl/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.