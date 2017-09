Berenberg belässt HeidelbergCement auf 'Buy' - Ziel 99 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "HeidelbergCement":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für die Aktien des Baustoffkonzerns HeidelbergCement nach dem zweiten Tag der Berenberg-Unternehmenskonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen.Die Absatzmengen in den USA fielen möglicherweise nicht ganz so hoch aus wie zunächst erwartet, schrieb Analyst Robert Muir in einer Studie vom Mittwoch. Der Markt sei aber robust, so der Experte mit Verweis auf Management-Aussagen. Zudem befinde sich der europäische Markt in einer frühen Erholungsphase./ajx/la Datum der Analyse: 20.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.