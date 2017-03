Berenberg belässt General Motors auf 'Sell' - Ziel 29 US-Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "General Motors":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Aktie des US-Autobauers General Motors (GM) nach dem Abschied vom Europageschäft auf "Sell" mit einem Kursziel von 29 US-Dollar belassen.Der Verkauf von Opel und Vauxhall sowie der Beteiligung an der Finanzierungsbank GM Financial an den französischen Konkurrenten Peugeot (PSA) sei zwar sinnvoll, doch die Bedingungen der Transaktion erschienen unattraktiv für GM, schrieb Analyst Alexander Haissl in einer Studie vom Montag./gl/he Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.