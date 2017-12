Berenberg belässt FMC auf 'Buy' - Ziel 95,60 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius Medical Care":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für FMC nach einer Investorenkonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 95,60 Euro belassen.Nach mehreren herausfordernden Jahren für den Dialysespezialisten sei 2017 ein recht positives Jahr gewesen, was sich auch im Ton von Vorstandschef Rice Powell während seiner Präsentation niedergeschlagen habe, schrieb Analyst Tom Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. FMC habe zudem erneut die Logik hinter der Übernahme des US-Konkurrenten NxStage Medical verdeutlicht./ck/bek Datum der Analyse: 06.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.