Berenberg belässt Dürr auf 'Buy' - Ziel 91 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Dürr auf "Buy" mit einem Kursziel von 91 Euro belassen.Die Aktie des Lackieranlagenbauers gehöre zu den 15 aussichtsreichsten kleinen und mittelgroßen europäischen Werten 2017, schrieben die Analysten in einer Strategiestudie vom Donnerstag. Dürr zeichne sich durch hohe Marktanteile in seinen Spezialgebieten aus, schrieb der zuständige Analyst Philippe Lorrain. Speziell der Automobilbereich dürfte sich in den kommenden Jahren weiterhin solide entwickeln./tih/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.