Berenberg belässt Delivery Hero auf 'Buy' - Ziel 33,20 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Delivery Hero anlässlich der Kapitalerhöhung auf "Buy" mit einem Kursziel von 33,20 Euro belassen.Der Essenslieferant dürfte ein konkretes Übernahmeziel im Auge haben und sich mit einem Vorstoß nicht allzu lange Zeit lassen, schrieb Analystin Sarah Simon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Insgesamt würde eine Übernahme zur Strategie einer aktiven Rolle in der Branchenkonsolodierung passen./ag/tih Datum der Analyse: 06.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.