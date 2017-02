Berenberg belässt BMW auf 'Hold' - Ziel 83 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für BMW auf "Hold" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen.Die Gewinne beim Verkauf von Leasing-Rückläufern seien in den vergangenen Monaten merklich gesunken, schrieb Analyst Alexander Haissl in einer Branchenstudie vom Montag. Dies steigere die Risiken der Autobauer mit relativ hohen Leasing-Anteilen am Fahrzeugabsatz wie BMW, Daimler und Volkswagen./edh/mis Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.