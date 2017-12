Berenberg belässt Adler Real Estate auf 'Buy' - Ziel 16,20 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "ADLER Real Estate":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Adler Real Estate nach einer Personalie auf "Buy" mit einem Kursziel von 16,20 Euro belassen.Der Vorstandsvorsitzende Arndt Krienen sei überraschend beurlaubt worden, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Spezifische Gründe dafür habe das Immobilienunternehmen nicht genannt. Dabei habe Adler Real Estate seine finanzielle Situation in den letzten Wochen ein wenig verbessert. 2018 könnte das Unternehmen nun aber frisch starten. Angesichts der im bisherigen Jahresverlauf unterdurchschnittlichen Kursentwicklung böten die Aktien etwas Aufwärtspotenzial./la/mis Datum der Analyse: 27.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.