Berenberg belässt Adidas auf 'Hold' - Ziel 140 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Adidas nach einem Investorentag auf "Hold" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen.Zwar werde an den Grundfesten der bestehenden Unternehmensstrategie nicht gerüttelt, das Management habe aber klar die Verbesserung der Profitabilität in den Fokus gerückt, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer Studie vom Mittwoch. Einer der Prioritäten sei der Ausbau des Online-Geschäfts. Auch das Lifestyle-Segment dürfte weiter für Rückenwind sorgen./she/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.