Barclays startet Novartis mit 'Underweight' - Ziel 65 Franken

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Novartis mit "Underweight" und einem Kursziel von 65 Franken in die Bewertung aufgenommen.Europäische Pharmawerte seien angesichts der allgemeinen Umbruchphase in der Medikamentenforschung attraktiv, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Er hob daher seine Einstufung für den Sektor von "Neutral" auf "Positiv". Die Novartis-Aktie hält er aber derzeit für nicht billig./tav/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.