Barclays startet GlaxoSmithKline mit 'Equal Weight'

Weitere Suchergebnisse zu "GlaxoSmithKline":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat GlaxoSmithKline mit "Equal Weight" und einem Kursziel von 1550 Pence in die Bewertung aufgenommen.Europäische Pharma-Aktien seien angesichts der allgemeinen Umbruchphase in der Medikamentenforschung attraktiv, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Er hob daher seine Einstfung für den Sektor von "Neutral" auf "Positiv". GlaxoSmithKline habe aber zunächst noch einige Hürden zu überwinden, wobei er unter anderem auf die Konkurrenz durch Nachahmermittel für das Asthma-Medikament Advair hinwies./tav/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.