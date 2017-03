Barclays startet Essilor mit 'Overweight' - Ziel 130 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Essilor":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Essilor mit "Overweight" und einem Kursziel von 130 Euro in die Bewertung aufgenommen.Die Franzosen seien Marktführer bei Brillengläsern, schrieb Analyst Julian Easthope in einer Studie vom Donnerstag. Sie investierten 75 Prozent der gesamten Forschungsaufwendungen der Branche - in einem Bereich, in dem Innovation entscheidend sei. Easthope rechnet langfristig mit einem durchschnittlichen Umsatzwachstum des Konzerns von 6 bis 7 Prozent und einer Steigerung des operativen Ergebnisses (Ebit) von 8 bis 9 Prozent./ag/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.