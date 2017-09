Barclays nimmt Fiat Chrysler in Auswahlliste auf - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Fiat Chrysler Automobiles":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Aktie von Fiat Chrysler in die Branchen-Auswahlliste "Top Pick in the European Autos & Auto Parts Industry" aufgenommen.Die Einstufung bleibe weiter "Overweight" mit einem Kursziel von 18 Euro, schrieb Analyst Brian Johnson in einer Studie vom Montag. Johnson hob die strategischen Optionen als auch das operative Geschäft des Autobauers positiv hervor./la/edh Datum der Analyse: 25.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.