London (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für thyssenkrupp von 18,50 auf 21,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "equal weight" belassen.Die kurzfristig gute Geschäftsdynamik deute auf ein gutes Jahr 2017 für die europäische Stahlbranche hin, schrieb Analyst Vladimir Sergievskiy in einer Sektorstudie vom Mittwoch. Doch mittelfristig gebe es für den Sektor eher Abwärtsrisiken, unter anderem wegen des bislang ungelösten Problems der Überkapazitäten. Wegen der strukturellen Gegenwinde bleibe es beim neutralen Votum für Thyssenkrupp. Der Verkauf des brasilianischen Stahlwerks, der in der Nacht auf Mittwioch verkündet worden war, wurde in der Studie noch nicht berücksichtigt./tav/das Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (22.02.2017/ac/a/d)