Barclays hebt Ziel für United Internet - 'Equal Weight'

Weitere Suchergebnisse zu "United Internet":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für United Internet von 37 auf 41 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen.Nach der Bilanzsaison und Analystenveranstaltungen in der Mobilfunkbranche habe er seine Schätzungen überarbeitet, schrieb Analyst Maurice Patrick in einer Studie vom Montag. Eine enorme Erholung des Marktes sei aber nicht nicht in Sicht angesichts voraussichtlich anhaltender Marktanteilsgewinne durch Drillisch im Jahr 2017, den Wachstumsbestrebungen von United Internet und der Dominanz von Freenet im Serviceprovidergeschäft./tav/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.