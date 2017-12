Barclays hebt Ziel für Telefonica SA auf 9,80 Euro - Equal Weight

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Telefonica von 9,70 auf 9,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen.Der spanische Telekomkonzern könne merklich von der Digitalisierung profitieren, schrieb Analyst Maurice Patrick in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auf einer Telefonkonferenz habe das Management erklärt, inwiefern es bestimmte Prozesse für die Kunden vereinfachen will. Zudem sei Telefonica speziell in Lateinamerika auf dem digitalen Vormarsch - in Mexiko und Brasilien habe das Unternehmen zum Beispiel eine eigene App auf den Markt gebracht./kro/das Datum der Analyse: 08.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.