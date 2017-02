Barclays hebt Ziel für Shell A auf 2800 Pence - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Royal Dutch Shell A":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die A-Aktie von Shell von 2650 auf 2800 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Die Dividende des Ölkonzerns dürfte sich inzwischen als nachhaltig erweisen, was die Aktie bei einer Rendite von derzeit annähernd 7 Prozent deutlich unterbewertet erscheinen lasse, schrieb Analystin Lydia Rainforth in einer Studie vom Freitag. Nach einem schwierigen Übergangsjahr 2016 sollte Shell in diesem Jahr gut vorankommen./ajx/ag Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.