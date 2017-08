Barclays hebt Ziel für RWE auf 22 Euro - 'Equal Weight'

Weitere Suchergebnisse zu "RWE St":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Barclays hat das Kursziel für RWE von 19,10 auf 22,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen.Die wichtigsten bevorstehenden Ereignisse für die deutschen Versorger seien die Reform des Europäischen Emissionshandelssystems und die Bundestagswahl, schrieb Analyst Mark Lewis in einer Branchenstudie vom Dienstag. Zu RWE hob Lewis hervor, dass der Versorger kein Übernahmeangebot für den Konkurrenten Uniper abgeben werde. Zudem verwies er darauf, dass RWE zwar positiv gekoppelt sei an die Kohlepreise, aber negativ mit Blick auf jedwede Verschärfung der Klimapolitik in der EU und/oder Deutschland./ck/ajx Datum der Analyse: 29.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.