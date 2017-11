Barclays hebt Osram auf 'Overweight' und Ziel auf 100 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Osram Licht":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Osram von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel deutlich von 59 auf 100 Euro angehoben.Zwar habe es zwei Jahre gebraucht, aber inzwischen sehe er die 2015 vom Lichtspezialisten angekündigte neue Strategie als risikoarm an, schrieb Analyst David Vos in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Sparte für Halbleiter-basierte Beleuchtungslösungen dürfte umsatz- und ergebnisseitig weiter stark wachsen - vor allem wegen Marktanteilsgewinnen in dem sich im Wandel befindenden Automobilbereich sowie im Mobilfunksegment./ck/tih Datum der Analyse: 29.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.