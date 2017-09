London (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für thyssenkrupp auf "equal weight" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen.Die Verhandlungen mit Tata über die Verschmelzung des europäischen Stahlgeschäfts befinde sich in den letzten Zügen, schrieb Analyst Vladimir Sergievskiy in einer Studie vom Dienstag. Die Verschiebung der Aufsichtsratssitzung der Deutschen zeige, dass man an eine Einigung bis Monatsende glaube. Sergievskiy hält die eingepreiste Bewertung des Stahlgeschäfts verglichen mit Mittal aber für ambitioniert./ag/ajx Datum der Analyse: 12.09.2017Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (12.09.2017/ac/a/d)