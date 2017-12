Barclays belässt Wirecard auf 'Overweight' - Ziel 100 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Wirecard in einer Analyse der europäischen Favoriten auf "Overweight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen.Die Branche der Bezahldienstleister sei geprägt vom Übergang von der Barzahlung zu digitalen Zahlungsmethoden, schrieb Analyst Gerardus Vos in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Resultat seien prozentual hohe einstellige Wachstumsraten. Gleichzeitig gehe der Trend weg von den Banken und hin zu Technologie-basierten Zahlungen. Davon profitiere Wirecard./bek/la Datum der Analyse: 15.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.