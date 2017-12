Barclays belässt Vestas auf 'Overweight' - Ziel 505 Kronen

Weitere Suchergebnisse zu "Vestas":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vestas auf "Overweight" mit einem Kursziel von 505 dänische Kronen belassen.Das globale Nachfragebild für Windkraftanlagenbauer sei zwar eher trüb, doch steige die Zuversicht mit Blick auf die USA, schrieb Analyst David Vos in einer am Freitag vorliegenden Studie. Vestas gewinne Marktanteile, was seine positive Einschätzung untermaure./mis7tav Datum der Analyse: 01.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.