Barclays belässt Schneider Electric auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Schneider Electric nach einem Medienbericht über Zukaufpläne auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen.Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg sei der Elektrokonzern in exklusiven Verhandlungen mit dem indischen Mischkonzern L&T zur Übernahme von dessen Sparte Electrical & Automation, schrieb Analyst James Stettler in einer am Montag vorliegenden Studie. Als Kaufpreis würden rund 2 Milliarden US-Dollar genannt. Indien sei ein mittelfristig attraktiver Wachstumsmarkt, was den hohen Preis erklären würde./gl/zb Datum der Analyse: 24.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.