Barclays belässt Metro AG auf 'Overweight' - Ziel 21 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Metro AG mit Blick auf das vierte Quartal 2016/2017 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen.Der Rückgang der Margen im Segment Cash & Carry dürfte sich fortgesetzt haben, schrieb Analyst Nicolas Champ in einer am Montag vorliegenden Studie. Das schwache Wachstum, der Wettbewerb auf dem russischen Markt und die fortdauernde Restrukturierung in den Niederlanden und Belgien belasteten die Margen./bek/das Datum der Analyse: 04.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.