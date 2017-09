Barclays belässt HeidelbergCement auf 'Overweight' - Ziel 94 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "HeidelbergCement":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat HeidelbergCement nach Ankündigung der Übernahme von Cementir Italia auf "Overweight" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen.Die Heidelberger stärkten damit ihre Position in einem Markt, der in Europa mit das größte Erholungspotenzial biete, schrieb Analyst Nabil Ahmed in einer Studie vom Donnerstag./ajx/ag Datum der Analyse: 21.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.