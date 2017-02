Barclays belässt Gea Group auf 'Equal Weight' - Ziel 42 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "GEA Group":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Gea Group nach vorläufigen Jahreszahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen.Die Prognose für den Barmittelzufluss des Maschinenbauers aus dem operativen Geschäft lege nahe, dass die Forderungen auch in diesem Jahr steigen könnten, schrieb Analyst Lars Brorson in einer Studie vom Mittwoch. Solange keine Fortschritte in puncto Liquidität sichtbar seien, bleibe er vorsichtig./la/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.