Barclays belässt Dialog Semiconductor auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Aktien von Dialog Semiconductor nach starken Kursverlusten infolge der Sorgen um die hohe Abhängigkeit von Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen.Die Befürchtungen der Anleger seien übertrieben, schrieb Analyst Andrew Gardiner in einer Studie vom Dienstag. Apple habe den Anteil an Technik des TecDax-Unternehmens in den vergangenen Jahren gesteigert. Dies spreche für die Zufriedenheit des US-Konzerns mit dem Lieferanten. Den jüngsten Kursrutsch der Aktie sieht Gardiner daher als Kaufgelegenheit./mis/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.