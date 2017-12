Barclays belässt Deutsche Post auf 'Overweight' - Ziel 45 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Post in einer Analyse der europäischen Favoriten auf "Overweight" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen.Das Frachtgeschäft DHL sei der am stärksten integrierte der weltweit agierenden Frachtanbieter, schrieb Analyst Mark McVicar in einer am Montag vorliegenden Studie. Daher dürfte das Geschäft auch stärker wachsen als der Marktdurchschnitt./bek/la Datum der Analyse: 15.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.