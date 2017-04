Barclays belässt Beiersdorf auf 'Underweight' - Ziel 75 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Beiersdorf vor Umsatzzahlen zum ersten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen.Der Konsumgüterproduzent dürfte in Nordamerika stark in das neue Jahr gestartet sein, schrieb Analyst Alex Smith in einer Studie vom Mittwoch. Das gelte auch für die Klebstofftochter Tesa. Die Geschäfte hingen aber immer noch überdurchschnittlich stark vom weniger schwungvollen Hautpflegegeschäft in Westeuropa ab./la/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.