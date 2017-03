Barclays belässt Beiersdorf auf 'Underweight' - Ziel 75 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Beiersdorf nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen.Laut Analyst Alex Smith gab es bei den Jahreszahlen des Konsumgüterkonzern keine besonderen Unstimmigkeiten. Wie er in einer Studie vom Mittwoch leicht kritisch schrieb, liege der Konsens aber mit seiner Umsatzschätzung für 2017 am oberen Ende der genannten Zielspanne. Fragen werfen seiner Einschätzung nach auch die Margenaussichten in der Klebstoffsparte Tesa auf./tih/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.